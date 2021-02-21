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Леденящую красоту Азовского моря показали на фото и видео

Леденящую красоту Азовского моря показали на фото и видео
Обновлено 22:09 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Азовское море и Бердянскую косу (Запорожская область) замело снегом и сковало льдом. 

Фотографиями и видео поделилась в социальной сети Фейсбук местная жительница Юлия Покас

"Арктика?! Нет! Зима на Бердянской косе. Леденящая красота", - написала она, выложив соответствующие фотографии и видео. 

Бердянская коса

Бердянская коса

Бердянская коса

Бердянская коса

Бердянская коса

Как известно, средняя температура воздуха в феврале в этом городе на побережье Азовского моря составляет +2...-2 градуса по Цельсию, в то время как температура воды редко опускается ниже +2 градусов. 

Фото и видео: Юлия Покас

Однако в этом году погода взяла свое и в начале недели сковала льдами побережье и само море

Несмотря на сильные морозы, излюбленное место обитания не оставили и другие жители Бердянска - чайки. Ранее их успела запечатлеть среди льдов местный фотограф Татьяна Черемисная.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 3,006

Все по теме:

Азовское море, Запорожская область, Бердянск, Зима, Бердянская коса.
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