Взрыв гранаты на Львовщине: стало известно, в каком состоянии пострадавшая женщина (видео)

Женщина, пострадавшая от взрыва гранаты 20 февраля в Дрогобыче Львовской области, на данный момент находится в реанимации. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями.

Об этом говорится в сюжете ТСН 22 февраля.

Согласно предоставленным данным, в результате взрыва двое мужчин погибли сразу. Выжила только 38-летняя женщина, которая стояла рядом. Медики называют это чудом. Впрочем, травмы потерпевшей довольно тяжелые. Впереди ее ждут несколько операций. "С множественными осколочными ранениями почти всего тела: головы, шеи, грудной клетки, живота, верхних и нижних конечностей", - сообщил врач-анестезиолог Владимир Химяк.

Так, женщина находится в сознании, но полиция пока ее не допрашивала. Версии случившегося, правоохранители пока не озвучивают. Известно, что у 40-летнего Владимира, который жил неподалеку от места инцидента, накануне был день рождения. Пара пришла, вероятно, чтобы поздравить друга.

Зачем гость принес боеприпас и где его взял, выясняет полиция. По данным МВД, только в прошлом году правоохранители изъяли в украинском 4500 гранат. В основном они были вывезены из зоны боевых действий.

Стоит напомнить, что ранее, 21 февраля, парень устроил погром в круглосуточном супермаркете АТБ и был задержан сотрудниками полиции