Не отличить от Арктики: опубликованы потрясающие снимки покрытой льдом Бердянской косы (фото)

Морозы в Украине стали причиной не только массовых обморожений и ДТП на дорогах, но и устроили красоту на Бердянской косе, заморозив Азовское море у берегов в этом районе.

Соответствующие фото опубликовала Юлия Покас в Facebook.

"Арктика?! Нет! Зима на бердянской косе. Леденящая красота", - подписала снимки она.

Смотря на кадры, сразу и не скажешь, что это Бердянская коса.

Создается ощущение, будто это океан, настолько они кажутся нереальными и даже фантастическими.

Как сообщал "Телеграф", ранее появились зимние фото популярного курорта Украины – Бердянска, где чайки гнездятся в любое время года, даже в такое холодное, как сейчас. Особенно чайкам нравятся заповедные зоны - Макорты, охотничье хозяйство, острова Дзендзики.