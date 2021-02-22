Расправа водителя-иностранца над пешеходом в Киеве: подробности об убитом (фото)

Пешеходом, которого убил водитель-иностранец в Киеве во время драки на улице Архитектора Городецкого, оказался работник Киевской таможни Владислав Корниенко.

Об этом сообщил бывший председатель Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко в Facebook и показал фото погибшего.

"Скромный, порядочный человек. Добросовестный сотрудник Киевской таможни. Именно его убили на пешеходном переходе 19-го февраля в центре Киева", - рассказал он.

Он выразил надежду, что "убийца будет наказан не только земным судом".

"А Владиславу Леонидовичу Царствие Небесное...." - высказал слова скорби он.

В сети тут же стали комментировать пост Макаренко.

"Абсолютно нелепая смерть((((". "Вам не кажется странным, что видео с камер обрезано, почему ни один канал не опубликовал начало перехода?!", "Куда катиться мир, нет ничего святого, потому что везде безнаказанность бардак такое впечатление что ничего хорошего не будет", "Влад был справедливым и добрым человеком. Верным и отзывчивым другом. Светлая память..." – пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что иностранцу хватило двух ударов, чтобы отправить на тот свет пешехода в Киеве.