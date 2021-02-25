Снял видео из окна и прыгнул: Киев взволновало новое трагическое ЧП с ребенком

В четверг, 25 февраля, в Киеве, в лицее № 208 произошло жуткое ЧП: школьник снимая видео из окна, в какой-то момент выпрыгнул из него.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram

Так, мальчик 11-13 лет сначала снимал видео с окна и через пару секунд выпрыгнул.

Как уточнил "Киев оперативный" в Telegram, с сильными травмами головы и ног срочно госпитализирован в больницу. К счастью, он остался жив.

Его госпитализировали медики, а полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Отметим, что это уже третье ЧП в Украине с детьми за сутки. Так, в четверг, 25 февраля, около полуночи, в районе станции "Депо" в Суворовском районе Одессы 13-летняя девочка совершила самоубийство - легла под поезд. От полученных травм ребенок умер.

Также как сообщал "Телеграф", ранее в Святошинском районе Киева в среду, 24 февраля, 12-летняя девочка выпала с 8 этажа. Она получила множественные травмы, но выжила.