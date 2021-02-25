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Снял видео из окна и прыгнул: Киев взволновало новое трагическое ЧП с ребенком

Снял видео из окна и прыгнул: Киев взволновало новое трагическое ЧП с ребенком
Обновлено 15:56 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/Telegram

В четверг, 25 февраля, в Киеве, в лицее № 208 произошло жуткое ЧП: школьник снимая видео из окна, в какой-то момент выпрыгнул из него.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram

Так, мальчик 11-13 лет сначала снимал видео с окна и через пару секунд выпрыгнул.

Как уточнил "Киев оперативный" в Telegram, с сильными травмами головы и ног срочно госпитализирован в больницу. К счастью, он остался жив.

Его госпитализировали медики, а полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Отметим, что это уже третье ЧП в Украине с детьми за сутки. Так,  в четверг, 25 февраля, около полуночи,  в районе станции "Депо" в Суворовском районе Одессы 13-летняя девочка совершила самоубийство - легла под поезд. От полученных травм ребенок умер.

Также как сообщал "Телеграф", ранее в Святошинском районе Киева в среду, 24 февраля, 12-летняя девочка выпала с 8 этажа. Она получила множественные травмы, но выжила.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 260

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Киев, Дети, Падения, подростки. видео.
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