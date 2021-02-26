Будет ветрено, влажно и холодно: какой погодой ознаменуется конец зимы в Украине

В последние дни февраля в Украине ожидаются похолодание, осадки и порывистый ветер.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Холодный атмосферный фронт, который сейчас еще где-то над Польшей, Германией, придет к нам уже ближайшей ночью и принесет на субботу-воскресенье дождь и местами мокрый снег. Правда, осадки будут периодическими и преимущественно небольшими", отметила синоптик.

В субботу-воскресенье в большинстве областей Украины ожидается +2… +7°, за исключением юга и местами на Западе. Там 27 февраля будет теплее до +2… +7°.

К похолоданию присоединится северо-западный ветер, порывы которого выходными днями могут достигать штормовых.

В столице на выходных будет ветряно, влажно и с похолоданием. В дневные часы местами возможны небольшие осадки: дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха снизится до +3...+5°, а в воскресенье в Киеве будет +2...+3°.

Как сообщал "Телеграф", ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз на начало весны в Украине.