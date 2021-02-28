Подобное может случиться еще не раз: врач о трагедии в черновицкой больнице

Возможной причиной взрыва в городской больнице №1 в Черновцах могли стать проблемы в технике.

Такое мнение озвучил врач-реаниматолог из Черновцов Иван Ифтимичук. Он уверен, что инциденты подобного рода могут произойти не один раз.

По его словам, на данный момент в медучреждении нет специалистов, которые будут следить за исправностью кислородных приборов. Поскольку в больнице приборы для электрической защиты, а также электропроводка не соответствуют нормам.

"Там предохранители еще с 70-годов прошлого века", - сообщил реаниматолог, добавив, что ряд электрощитов находятся в плачевном состоянии.

Он также усомнился в компетентности электрика и энергетика медучреждения, напомнив, что в других больницах он видел как работники старательно игнорируют требования безопасности.

Стоит напомнить, что 28 февраля скончался уже второй пациент, который пострадал во время взрыва в больнице в Черновцах.