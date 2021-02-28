Скачать
Воскресенье, 28.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Россия катится в тартарары: почему Москва начала жесткую антизападную истерию
Россия катится в тартарары: почему Москва начала жесткую антизападную истерию
Ситуация за кадром существенно сложнее, чем кажется: в криворожской школе били девочку и снимали видео
Ситуация за кадром существенно сложнее, чем кажется: в криворожской школе били девочку и снимали видео
Первые недели Байдена у власти: что уже сделал президент США и чего ждать от него в будущем
Первые недели Байдена у власти: что уже сделал президент США и чего ждать от него в будущем
Россиянин полгода жил с трупом своего брата: подробности
Россиянин полгода жил с трупом своего брата: подробности

Подобное может случиться еще не раз: врач о трагедии в черновицкой больнице

Подобное может случиться еще не раз: врач о трагедии в черновицкой больнице
Обновлено 12:36 Сегодня Телеграф Фото: tsn

Возможной причиной взрыва в городской больнице №1 в Черновцах могли стать проблемы в технике.

Такое мнение озвучил врач-реаниматолог из Черновцов Иван Ифтимичук. Он уверен, что инциденты подобного рода могут произойти не один раз.

По его словам, на данный момент в медучреждении нет специалистов, которые будут следить за исправностью кислородных приборов. Поскольку в больнице приборы для электрической защиты, а также электропроводка не соответствуют нормам.

"Там предохранители еще с 70-годов прошлого века", - сообщил реаниматолог, добавив, что ряд электрощитов находятся в плачевном состоянии.

Он также усомнился в компетентности электрика и энергетика медучреждения, напомнив, что в других больницах он видел как работники старательно игнорируют требования безопасности.

Стоит напомнить, что 28 февраля скончался уже второй пациент, который пострадал во время взрыва в больнице в Черновцах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 90

Все по теме:

Взрыв, Черновцы, Врач, Иван Ифтимичук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Провалится в дыру: Крымскому мосту грозит печальная участь
02 В Украине выступили с прогнозом по возвращению Донбасса
03 Азербайджан ударными темпами отстраивает Карабах: Украине показали наглядный пример (фото)
04 Ситуация за кадром существенно сложнее, чем кажется: в криворожской школе били девочку и снимали видео
05 Гениальная передача и гол Месси - в обзоре матча "Севилья" - "Барселона" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Разбился или нет? У России произошло ЧП с вертолетом в Сирии
Разбился или нет? У России произошло ЧП с вертолетом в Сирии
Стало известно об еще одной жертве пожара в Черновцах: все подробности
Стало известно об еще одной жертве пожара в Черновцах: все подробности
В Индии запустили на орбиту 19 спутников: видео
В Индии запустили на орбиту 19 спутников: видео
Рассказывает о встрече с Горбачевым и показывает фокусы: дипфейковый Том Круз появился в TikTok (видео)
Рассказывает о встрече с Горбачевым и показывает фокусы: дипфейковый Том Круз появился в TikTok (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь