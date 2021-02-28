Стало известно об еще одной жертве пожара в Черновцах: все подробности

В Черновцах умер пострадавший при пожаре в городской больнице №1. Смерть наступила в ночь на воскресенье, 28 февраля.

Информацию о гибели мужчины сообщила пресс-служба ГСЧС.

"27 февраля в 13.15 в городе Черновцы по ул. Героев Майдана, 226 в палате на втором этаже пятиэтажного здания городской клинической больницы № 1 предварительно произошла вспышка кислородной трубы с последующим возгоранием. Вследствие данного события погибло два человека (второй пострадавший во время пожара умер в больнице ночью 28 февраля)", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в воскресенье.

Стоит отметить, по словам директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олега Черного, причиной пожара была попытка суицида одного из пациентов. Мужчина облил себя спиртом и поджег.

"Полицейские установили, что возгорание вероятно произошло в результате несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов в боксе отделение, где лечатся больные острой респираторной болезни COVID-19. В результате пожара погиб 76-летний буковинец. Еще один пациент, 77-летний мужчина, получил 75% ожогов тела и сейчас находится в реанимационном отделении городской клинической больницы Черновцов", - озвучили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

Полиция открыла уголовное производство по статье "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

Напомним, в субботу, 27 февраля, произошел пожар в больнице города Черновцов, в которой лежали больные Covid-19