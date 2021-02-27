Все раскурочено: появились фото палаты для больных коронавирусом в Черновцах

В сети Интернет появились первые фотографии из палаты больницы в Черновцах, где в субботу, 27 февраля, произошел пожар со смертельным исходом. На кадрах можно наблюдать последствия ЧП.

Фото с места трагедии разместил telegram-канал "PavlovskyNEWS"

"В больнице Черновцов произошел смертельный взрыв в палате для больных коронавирусом. Как сообщает ГСЧС, погиб как минимум один человек. В местной ОГА сообщают, что имел место взрыв. Сейчас пострадавшим оказывается необходимая помощь и выясняется причина происшествия. Также известно, что помимо погибшего, один мужчина получил ожоги", - пишут журналисты канала.

На кадрах можно наблюдать, остатки больничных коек, сгоревшие матрасы, обгоревшую мебель и следы гари на полу.

Позже выяснилось, что причиной трагедии стал вовсе не взрыв. Подробнее об этом читайте здесь.

Напомним, в субботу, 27 февраля, произошел пожар в больнице города Черновцов, в которой лежали больные Covid-19. В результате ЧП один человек погиб, еще один получил ранение. Больных эвакуировали в соседние медучреждения. В ГСЧС подозревают возгорание кислородной трубы.