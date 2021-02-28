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На Львовщине пес нашел человеческую конечность, тело не нашли (видео)

На Львовщине пес нашел человеческую конечность, тело не нашли (видео)
15:52 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

27 февраля на Львовщине произошло ЧП: в селе Гологоры, в Золочевком районе собака местного жителя принесла к дому ногу человека.

Об этом сообщили Золочив.Нет.

По словам следователя местного отделения полиции ГУ ЧП во Львовской области Николая Яремчука, найденная собакой конечность имела ряд повреждений и была передана на экспертизу.

Согласно предоставленным данным, часть ноги может принадлежать ранее пропавшему без вести местному жителю.

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При этом правоохранители не исключают того, что конечность может принадлежать другому неустановленному лицу.

Стоит напомнить, что тем временем, 28 февраля в Никополе ветеран АТО совершил суицид, его тело нашли на детской площадке. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Львов, Злочевский.
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