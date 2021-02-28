На Львовщине пес нашел человеческую конечность, тело не нашли (видео)

27 февраля на Львовщине произошло ЧП: в селе Гологоры, в Золочевком районе собака местного жителя принесла к дому ногу человека.

Об этом сообщили Золочив.Нет.

По словам следователя местного отделения полиции ГУ ЧП во Львовской области Николая Яремчука, найденная собакой конечность имела ряд повреждений и была передана на экспертизу.

Согласно предоставленным данным, часть ноги может принадлежать ранее пропавшему без вести местному жителю.

При этом правоохранители не исключают того, что конечность может принадлежать другому неустановленному лицу.

Стоит напомнить, что тем временем, 28 февраля в Никополе ветеран АТО совершил суицид, его тело нашли на детской площадке.