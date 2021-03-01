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"Пытались повысить показатели": в сети обсуждают резонансное видео полицейского досмотра посреди улицы

"Пытались повысить показатели": в сети обсуждают резонансное видео полицейского досмотра посреди улицы
13:45 Сегодня Телеграф

Журналистка днепровского "11 канала" Марина Дудник утверждает, что в субботу, 27 февраля, их с мужем во время прогулки остановил экипаж полиции, с целью проведения поверхностного осмотра и предположила, что таким образом ей хотели подкинуть наркотики.

О произошедшем инциденте Дудник написала на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье, 28 февраля.

По ее словам, они с супругом "немного позднее 22:00" возвращались с прогулки. Возле них остановился автомобиль Патрульной полиции и один из полицейских сообщил, что на улице неподалеку "якобы украли телефон. И мол, теперь они должны досмотреть нас, проверить сумочку и т.д.".

По словам самой журналистки, они с мужем "пытались возражать", поскольку им не понравилось, что их буду "шмонать посреди улицы просто потому что патрульному так захотелось". В итоге все же досмотр был проведен и "мужа обхлопали достаточно формально", а у нее возникли сложности.

Дудник описывает процесс ее досмотра, во время которого, по ее же словам, "передавала приветы пресс-офицеру Павлу Карманову" и "призывала хорошо подумать" полицейских.

"Уверена, что патрульные наугад пытались повысить показатели раскрываемости. Не исключаю, что планировали подложить пакетик с "забороненими речовинами", - написала она.

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Позже Дудник опубликовала видео, сделанное ее супругом во время досмотра и препирательств с патрульными.

На опубликованном 7-минутном видео слышно, как полицейские довольно спокойно общаются с Дудник и ее мужем, а также аргументируют необходимость проведения поверхностного досмотра, на что журналистка с супругом заметно нервничают и отвечают на повышенных тонах.

Также Дудник несколько раз отказывалась предоставлять патрульной полицейской возможность ее осмотреть, аргументируя это словами "а мне неприятно", "вы мне не нравитесь", а также спрашивая, что будет, если полицейские ничего не найдут. При этом на ответ полицейского "мы перед вами извинимся, и вы пойдете дальше", журналистка заявила: "Нет, вы так легко не отделаетесь".

Когда досмотр все же был осуществлен, Дудник вновь потребовала полицейских назвать себя и уходя, назвала патрульных "сопляками".

Как сообщалось, в Житомирской области 16-летний парень ночью после ссоры с девушкой прыгнул с 30-метрового моста в реку Случь и выжил. Спасли Вадима полицейские, которым позвонила обеспокоенная исчезновением мать.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 368

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Полиция, Днепр, Видео, Осмотр, Патрульная, Марина Дудник.
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