На Житомирщине подросток прыгнул с 30-метрового моста в реку из-за девушки: что он выжил - чудо

В Житомирской области 16-летний вАДИМ ночью после ссоры с девушкой прыгнул с 30-метрового моста в реку Случь и выжил. Спасли Вадима полицейские, которым позвонила обеспокоенная исчезновением мать.

Об этом говорится в сюжете ТСН 23 февраля.

Полицейские после получения ориентировки пошли искать подростка к железнодорожному мосту, потому что парень, как они выяснили, намекал своей девушке, что покончит с собой. На мосту нашли вещи Вадима.

"Лежала его куртка и рюкзак, начали его звать, услышали крик о помощи, зажгли фонариком и увидели снизу, что парень лежит", - говорит замначальника отдела превенции Новоград-Волынского райотдела полиции Михаил Мосцицкий.

Высота моста - 30 метров. Парень прыгнул и упал у второй колонны, на месте падения до сих пор можно увидеть следы. Несколько раз копы проваливались в воду, однако к подростку, который лежал на островке, - добрались. Самое сложное, говорят полицейские, было поднять пострадавшего вверх по лестнице.

"Раздетый был и замерзший, на ноги сам стать не мог. Подошли к нему, надели курточку, которую сверху нашли на мосту, немного отогрели и начали его поднимать", - продолжает оперуполномоченный Вадим Мищик.

Уже наверху его передали медикам "скорой", сейчас он в реанимации. Состояние Вадима - стабильно тяжелое. Медики диагностировали у парня переохлаждение, обморожение конечностей и ушиб живота. "Еще полчаса и парень умер бы от переохлаждения, говорят медики. А то, что он выжил, упав с 30-метровой высоты, - чудо", - говорится в сюжете.

Вадим - старший из трех детей Марины Колосовой. Женщина уверяет, что парень никогда вечером не задерживался и говорил, где находится. Поэтому, когда в 10 вечера он не вернулся домой и не ответил на звонок - мать забила тревогу и позвонила в полицию.

"Сначала сказали, что не знают, жив ли он. А когда я уже приехала, его вели. Он стонал, но я увидела, что он жив. Он говорит, все понимает и ничего не помнит", - рассказывает мать подростка.

Как сообщалось, 16 февраля в Киеве с высоты 14 этажа многоэтажки выпала 13-летняя девочка и погибла. Это, как минимум, четвертый суицид среди детей в столице.