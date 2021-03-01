Бывший нардеп "Слуги народа" угодил в ДТП: первые детали

Народный депутат Украины Александр Дубинский попал в ДТП под Стрыем во Львовской области.
Об этом сообщает Радио.Свобода.
В сообщении говорится, что авария произошла около 6:30 утра. Там столкнулись Toyota Land Cruiser, в котором находился Дубинский, и Jeep Compass.
Сообщается, что водителя и пассажира внедорожника Jeep доставили в больницу, однако об их состоянии ничего не известно.
В настоящее время нет официальных данных о том, кто стал виновником аварии, но, как пишет издание "Слово і діло" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, Дубинский не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
Открыто дело по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение).
Напомним, нардеп Дубинский в январе попал под санкции США. После этого во фракции подняли вопрос о его исключении из "Слуги народа".
1 февраля фракция проголосовала за его исключение.