Бывший нардеп "Слуги народа" угодил в ДТП: первые детали

Народный депутат Украины Александр Дубинский попал в ДТП под Стрыем во Львовской области.

Об этом сообщает Радио.Свобода.

В сообщении говорится, что авария произошла около 6:30 утра. Там столкнулись Toyota Land Cruiser, в котором находился Дубинский, и Jeep Compass.

Сообщается, что водителя и пассажира внедорожника Jeep доставили в больницу, однако об их состоянии ничего не известно.

В настоящее время нет официальных данных о том, кто стал виновником аварии, но, как пишет издание "Слово і діло" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, Дубинский не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Открыто дело по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение).

Напомним, нардеп Дубинский в январе попал под санкции США. После этого во фракции подняли вопрос о его исключении из "Слуги народа".

1 февраля фракция проголосовала за его исключение.