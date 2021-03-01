В Харькове трудами трех ведомств и после экспертизы голоса поймали серийного "минёра"

В Харькове силами СБУ, полиции города и прокуратуры установили личность и задержали харьковчанина, который систематически отправлял анонимные ложные сообщения о минировании государственных учреждений Харькова.

Об этом сообщает в понедельник, 1 марта, начальник пресс-центра СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в соцсети Facebook.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что этот харьковчанин причастен как минимум к шестнадцати анонимным сообщеням о заминировании Апелляционного суда, Хозяйственного суда Харьковской области, территориальных сервисных центров МВД Украины", - написал Абдула.

Он отметил, что экспертиза, проведенная в Национальном научном центре судебных экспертиз им. Бокариуса, подтвердила идентичность голоса псевдоминера и установленного гражданина.

Оперативники СБУ задержали злоумышленника после очередного сообщения о минировании.

"Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины", - отметил руководитель пресс-центра СБ Украины в области.

Вместе с тем, в харьковских пабликах читатели по-разному отнеслись к этой информации.

Кто-то негодует, что вынужден был из-за действий злоумышленника внезапно сменить маршрут своего движения.

Некоторые недоумевают, зачем мужчина этим занимался.





А некоторые считают, что это "показуха", направленная на демонстрацию работы правоохранителей.

Как сообщалось, 28 февраля в Одессе вновь "заминировали" объекты инфраструктуры. На этот раз внимание телефонных террористов привлек Одесский морской торговый порт.

В январе же в Одессе дважды подряд за неделю "заминировали" почти 200 детсадов.