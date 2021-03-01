Скачать
Понедельник, 01.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Попали под обстрел и подорвались: на Донбассе пострадали девять украинских защитников
Попали под обстрел и подорвались: на Донбассе пострадали девять украинских защитников
США вместе с ЕС пошлют "решительный сигнал" России: у Байдена назвали сроки новых санкций
США вместе с ЕС пошлют "решительный сигнал" России: у Байдена назвали сроки новых санкций
Пушилину готовят замену? Почему в теме Донбасса вдруг всплыл беглый экс-министр Захарченко
Пушилину готовят замену? Почему в теме Донбасса вдруг всплыл беглый экс-министр Захарченко
Не увидели весну: названы имена погибших украинских военных на Донбассе в феврале (видео)
Не увидели весну: названы имена погибших украинских военных на Донбассе в феврале (видео)

В Харькове трудами трех ведомств и после экспертизы голоса поймали серийного "минёра"

В Харькове трудами трех ведомств и после экспертизы голоса поймали серийного "минёра"
18:23 Сегодня Телеграф

В Харькове силами СБУ, полиции города и прокуратуры установили личность и задержали харьковчанина, который систематически отправлял анонимные ложные сообщения о минировании государственных учреждений Харькова.

Об этом сообщает в понедельник, 1 марта, начальник пресс-центра СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в соцсети Facebook.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что этот харьковчанин причастен как минимум к шестнадцати анонимным сообщеням о заминировании Апелляционного суда, Хозяйственного суда Харьковской области, территориальных сервисных центров МВД Украины", - написал Абдула.

Он отметил, что экспертиза, проведенная в Национальном научном центре судебных экспертиз им. Бокариуса, подтвердила идентичность голоса псевдоминера и установленного гражданина.

Оперативники СБУ задержали злоумышленника после очередного сообщения о минировании.

"Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины", - отметил руководитель пресс-центра СБ Украины  в области.

Вместе с тем, в харьковских пабликах читатели по-разному отнеслись к этой информации.

Кто-то негодует, что вынужден был из-за действий злоумышленника внезапно сменить маршрут своего движения.

Лжеминер_коммент1

Некоторые недоумевают, зачем мужчина этим занимался.

Лжеминер_коммент3

А некоторые считают, что это "показуха", направленная на демонстрацию работы правоохранителей.

Лжеминер_коммент2

Как сообщалось, 28 февраля в Одессе  вновь "заминировали" объекты инфраструктуры. На этот раз внимание телефонных террористов привлек Одесский морской торговый порт.

В январе же в Одессе дважды подряд за неделю "заминировали" почти 200 детсадов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 249

Все по теме:

СБУ, Харьков, Задержание, Лжеминер, Телефонный террорист.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Учительница Стерненко" подняла "кипиш" в Одессе, а журналисты караулят родителей под дверьми
02 В Киеве зверски убили отца двоих детей: подробности и фото погибшего
03 Под Нижним Новгородом вырезали целую семью: всплыли данные о мотивах и убийце (видео)
04 Трамп появился на публике и сделал сенсационное заявление о будущих выборах президента США
05 В центре Одессы посреди ночи обрушился жилой дом: появились фото с места ЧП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Разведка разоблачила целую бригаду военных Путина в Крыму: их имена подошьют к делу в Гааге
Разведка разоблачила целую бригаду военных Путина в Крыму: их имена подошьют к делу в Гааге
Килограммы золота, пачки долларов и евро и ящики сигарет – в СБУ показали перехваченную у дипломатов контрабанду (фото, видео)
Килограммы золота, пачки долларов и евро и ящики сигарет – в СБУ показали перехваченную у дипломатов контрабанду (фото, видео)
СБУ выносит дело Шария на международный уровень и взялась за его партию
СБУ выносит дело Шария на международный уровень и взялась за его партию
Украинец на велосипеде покорил заснеженную Говерлу (Фото)
Украинец на велосипеде покорил заснеженную Говерлу (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь