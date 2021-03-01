Попали под обстрел и подорвались: на Донбассе пострадали девять украинских защитников

В понедельник, 1 марта, на Донбассе девять украинских военных получили травмы – подорвались на неизвестном взрывном устройстве, наехав на него автомобилем.

Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

Недалеко от Водяного боевики вели прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Павлополя - еще и из станковых противотанковых гранатометов.

"На этом же направлении в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов - боевое травмирование", - рассказали военные.

Кроме того, на Светлодарском направлении боевики проводят инженерные работы по оборудованию новых позиций в направлении подразделений ВСУ.

Как сообщал "Телеграф", за февраль на Донбассе погибли десять украинских военнослужащих.