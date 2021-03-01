Скачать
Понедельник, 01.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Попали под обстрел и подорвались: на Донбассе пострадали девять украинских защитников
Попали под обстрел и подорвались: на Донбассе пострадали девять украинских защитников
США вместе с ЕС пошлют "решительный сигнал" России: у Байдена назвали сроки новых санкций
США вместе с ЕС пошлют "решительный сигнал" России: у Байдена назвали сроки новых санкций
Пушилину готовят замену? Почему в теме Донбасса вдруг всплыл беглый экс-министр Захарченко
Пушилину готовят замену? Почему в теме Донбасса вдруг всплыл беглый экс-министр Захарченко
Не увидели весну: названы имена погибших украинских военных на Донбассе в феврале (видео)
Не увидели весну: названы имена погибших украинских военных на Донбассе в феврале (видео)

Попали под обстрел и подорвались: на Донбассе пострадали девять украинских защитников

Попали под обстрел и подорвались: на Донбассе пострадали девять украинских защитников
Обновлено 18:59 Сегодня Телеграф фото: ТСН

В понедельник, 1 марта, на Донбассе  девять украинских военных получили травмы – подорвались на неизвестном взрывном устройстве, наехав на него автомобилем.

Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

Недалеко от Водяного боевики вели прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Павлополя - еще и из станковых противотанковых гранатометов.

Пушилину готовят замену? Почему в теме Донбасса вдруг всплыл беглый экс-министр Захарченко

"На этом же направлении в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов - боевое травмирование", - рассказали военные.

Кроме того, на Светлодарском направлении боевики проводят инженерные работы по оборудованию новых позиций в направлении подразделений ВСУ.

Как сообщал "Телеграф", за февраль на Донбассе погибли десять украинских военнослужащих.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 282

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, Обстрелы, Раненые, Война на Донбассе, позиции боевики.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Учительница Стерненко" подняла "кипиш" в Одессе, а журналисты караулят родителей под дверьми
02 В Киеве зверски убили отца двоих детей: подробности и фото погибшего
03 Под Нижним Новгородом вырезали целую семью: всплыли данные о мотивах и убийце (видео)
04 Трамп появился на публике и сделал сенсационное заявление о будущих выборах президента США
05 В центре Одессы посреди ночи обрушился жилой дом: появились фото с места ЧП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Разведка разоблачила целую бригаду военных Путина в Крыму: их имена подошьют к делу в Гааге
Разведка разоблачила целую бригаду военных Путина в Крыму: их имена подошьют к делу в Гааге
Килограммы золота, пачки долларов и евро и ящики сигарет – в СБУ показали перехваченную у дипломатов контрабанду (фото, видео)
Килограммы золота, пачки долларов и евро и ящики сигарет – в СБУ показали перехваченную у дипломатов контрабанду (фото, видео)
СБУ выносит дело Шария на международный уровень и взялась за его партию
СБУ выносит дело Шария на международный уровень и взялась за его партию
Украинец на велосипеде покорил заснеженную Говерлу (Фото)
Украинец на велосипеде покорил заснеженную Говерлу (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь