В Запорожье произошло двойное самоубийство: фото с места ЧП

Во вторник, 2 марта, в Запорожье, в Александровском районе, из окна девятого этажа многоэтажки по улице Школьной, с разницей в полчаса выбросились две женщины – мать и дочь. Обе погибли.

Об этом сообщает 061.com.ua.

Так, по словам полицейских, в одном из домов по улице Школьной из окна выпрыгнула женщина в 9:10. Выяснилось, что 40-летняя женщина проживала в квартире на девятом этаже. Через полчаса после этого из окна выпрыгнула еще и 64-летняя женщина, которая оказалась матерью погибшей.

По информации полиции обе женщины страдали психическими расстройствами. Их гибель квалифицировали как самоубийство.

Как сообщал "Телеграф", в понедельник, 1 февраля, в Днепре в жилом районе "Тополь-3" девушка выпала из многоэтажки, приземлившись молодому мужчине прямо на голову. Девушка погибла, молодой человек был госпитализирован с тяжелыми травмами.