Немного не дожил до 20-летия: на Донбассе трагически погиб боец ВСУ (фото)

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15:58 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В воскресенье, 28 февраля на Донбассе в зоне проведения операции ОС получил несовместимое с жизнью ранение военнослужащий 72-ой бригады 19-летний Андрей Мирча.

Об этом сообщили "Kolo.news".

Согласно предоставленным данным, погибший парень был из Полтавской области, Семеновского района.

По словам заместителя военного комиссара Эдуарда Бородая, причиной официально считают неосторожное обращение с оружием.

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Родственникам умершего о гибели сообщили в первый день марта, а 18 марта парень должен был бы праздновать свое 20-ти летие.

Андрей был старшим из пятерых детей в его семье. Его похороны планируются на ближайшие дни. 

умерший боец на донбассе

Фото погибшего бойца Андрея: Фейсбук Павел Бабарыка

Стоит напомнить, что в тот же день, 28 февраля во время обстрела украинских позиций погиб военный Сергей Моисеенко.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Донбасс, ВСУ.
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