Боевики снова нарушали режим тишины на Донбассе: погиб украинский военный

28 февраля на Донбассе снова активизировались боевики. В частности, агрессор семь раз открывал огонь по позициям украинских защитников.
Об этом сообщили утренней сводке Операции ОС.
Согласно предоставленным данным, обстрелы проводились в районе:
В результате обстрелов оккупантов погиб военный ВСУ.
В то же время 1 марта "тишина" была нарушена только единожды.
В районе Павлополя военные силы РФ вели обстрел украинских позиций.
Стоит напомнить, что 25 февраля боевики десять раз обстреливали позиции украинских защитников, провоцируя их вести ответный огонь.