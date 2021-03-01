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Боевики снова нарушали режим тишины на Донбассе: погиб украинский военный

Боевики снова нарушали режим тишины на Донбассе: погиб украинский военный
08:51 Сегодня Телеграф Фото: twitter

28 февраля на Донбассе снова активизировались боевики. В частности, агрессор семь раз открывал огонь по позициям украинских защитников.

Об этом сообщили утренней сводке Операции ОС.

Согласно предоставленным данным, обстрелы проводились в районе: 

  • Пищевика,
  • Широкино,
  • Водяного,
  • Верхнеторецка,

В результате обстрелов оккупантов погиб военный ВСУ.

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В то же время 1 марта "тишина" была нарушена только единожды.

В районе Павлополя военные силы РФ вели обстрел украинских позиций.

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Стоит напомнить, что 25 февраля боевики десять раз обстреливали позиции украинских защитников, провоцируя их вести ответный огонь.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Боевики, Донбасс, ООС.
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