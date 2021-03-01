Боевики снова нарушали режим тишины на Донбассе: погиб украинский военный

28 февраля на Донбассе снова активизировались боевики. В частности, агрессор семь раз открывал огонь по позициям украинских защитников.

Об этом сообщили утренней сводке Операции ОС.

Согласно предоставленным данным, обстрелы проводились в районе:

Пищевика,

Широкино,

Водяного,

Верхнеторецка,

В результате обстрелов оккупантов погиб военный ВСУ.

В то же время 1 марта "тишина" была нарушена только единожды.

В районе Павлополя военные силы РФ вели обстрел украинских позиций.

Стоит напомнить, что 25 февраля боевики десять раз обстреливали позиции украинских защитников, провоцируя их вести ответный огонь.