В Украине выступили с прогнозом по возвращению Донбасса

В Укрины есть возможность вернуть контроль над оккупированными районами Донецкой и Луганской областей в течение 10 лет.

Об этом рассказал журналист и представитель Украины от ОРДЛО в ТКГ Сергей Гармаш в эфире "Украина 24".

"Пока Россия не захочет выйти из Донбасса, сохранив лицо либо не сохранив его под давлением международных сил, - ключ к миру в руках России", - сказал он.

Гармаш отметил, что сейчас задача Украины заключается в том, чтобы "создавать условия, когда Россия может захотеть выйти". Среди методов достижения этой цели, журналист назвал целенаправленное ослабление РФ на всех фронтах и использование геополитических возможностей.

Целью же России является заморозка конфликта, что невыгодно Украине.

Он отметил, что конфликт на Донбассе не будет длиться десятки лет.

"Я анализировал этот вопрос, и подумал, что наша старая власть не пыталась решить конфликт - не по злому умыслу, а не верила или не видела таких возможностей. Мне кажется, действующая власть верит в такую возможность, она видит геополитические и экономические условия России, которые меняются, и немножко движется к этому", - сказал Гармаш.

При этом он выразил мнение, что у Украины есть по меньшей мере 10 лет на освобождение Донбасса, назвав это "реальной перспективой".

Как сообщалось ранее, дипломат Вадим Трюхан уверен, что администрация США готовится к мощному вхождению в процесс урегулирования конфликта между Украиной и Россией.