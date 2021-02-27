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В Украине выступили с прогнозом по возвращению Донбасса

В Украине выступили с прогнозом по возвращению Донбасса
Обновлено 21:55 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Укрины есть возможность вернуть контроль над оккупированными районами Донецкой и Луганской областей в течение 10 лет. 

Об этом рассказал журналист и представитель Украины от ОРДЛО в ТКГ Сергей Гармаш в эфире "Украина 24". 

"Пока Россия не захочет выйти из Донбасса, сохранив лицо либо не сохранив его под давлением международных сил, - ключ к миру в руках России", - сказал он. 

Гармаш отметил, что сейчас задача Украины заключается в том, чтобы "создавать условия, когда Россия может захотеть выйти". Среди методов достижения этой цели, журналист назвал целенаправленное ослабление РФ на всех фронтах и использование геополитических возможностей. 

Целью же России является заморозка конфликта, что невыгодно Украине. 

Цель - вернуть Донбасс: пять шагов для победы над Россией

Он отметил, что конфликт на Донбассе не будет длиться десятки лет. 

"Я анализировал этот вопрос, и подумал, что наша старая власть не пыталась решить конфликт - не по злому умыслу, а не верила или не видела таких возможностей. Мне кажется, действующая власть верит в такую возможность, она видит геополитические и экономические условия России, которые меняются, и немножко движется к этому", - сказал Гармаш. 

При этом он выразил мнение, что у Украины есть по меньшей мере 10 лет на освобождение Донбасса, назвав это "реальной перспективой". 

 Как сообщалось ранее, дипломат Вадим Трюхан уверен, что администрация США готовится к мощному вхождению в процесс урегулирования конфликта между Украиной и Россией

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Донбасс, Сергей Гармаш, ОРДЛО.
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