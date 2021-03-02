В Запорожье двое детей провалились под лед на Днепре: одного спасти не удалось, его ищут водолазы-спасатели

2 марта в 14:29 в Службу спасения «101» поступило сообщение о происшествии на реке Днепр в Заводском районе города.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГСЧС, свидетели происшествия рассказали, что дети гуляли по льду вблизи пляжа и внезапно в 20 метрах от берега провалились в воду. Оказавшиеся неподалеку рыбаки успели спасти 11-летнюю девочку. Ее передали медикам.

Мальчика, которому, по предварительным данным, еще нет 10 лет, в настоящее время разыскивают сотрудники аварийно-спасательной станции №3 городской спасательно-водолазной службы и водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ДСНС области. По гидрологическим данным, глубина реки в этом месте достигает 20 метров, что, в совокупности с илистым дном, затрудняет поисковые работы.

При каких обстоятельствах дети оказались на льду – пока неизвестно.

Напомним, на днях в Киеве на Русановском проливе провалилась под лед женщина, которая пыталась спасти из воды свою собаку.