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В Запорожье двое детей провалились под лед на Днепре: одного спасти не удалось, его ищут водолазы-спасатели

В Запорожье двое детей провалились под лед на Днепре: одного спасти не удалось, его ищут водолазы-спасатели
16:41 Сегодня Телеграф

2 марта в 14:29 в Службу спасения «101» поступило сообщение о происшествии на реке Днепр в Заводском районе города.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГСЧС, свидетели происшествия рассказали, что дети гуляли по льду вблизи пляжа и внезапно в 20 метрах от берега провалились в воду. Оказавшиеся неподалеку рыбаки успели спасти 11-летнюю девочку. Ее передали медикам.

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Мальчика, которому, по предварительным данным, еще нет 10 лет, в настоящее время разыскивают сотрудники аварийно-спасательной станции №3 городской спасательно-водолазной службы и водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ДСНС области. По гидрологическим данным, глубина реки в этом месте достигает 20 метров, что, в совокупности с илистым дном, затрудняет поисковые работы.

При каких обстоятельствах дети оказались на льду – пока неизвестно.

Напомним, на днях в Киеве на Русановском проливе провалилась под лед женщина, которая пыталась спасти из воды свою собаку.

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Дети, Днепр, Запорожье, ЧП, Речки.
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