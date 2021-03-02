Награжденный за оккупацию Крыма медик пожалел, что помогал россиянам захватывать полуостров

45-летний житель аннексированного Севастополя Евгения Куцараева, которого задержали во время его визита к тетке и двоюродным сестрам в Одесскую область на пропускном пункте "Каланчак", признался, что его участие в оккупации Крыма было ошибкой.

Об этом из зала суда, где проходило заседание по этому делу 19 февраля, сообщает "Радио Свобода".

Евгений Куцараев входил в один из отрядов так называемой "самообороны" - "Автоканал Севастополя" и даже был награжден за свою "деятельность" в июне 2014 года медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма" и отслеживал украинских военных и проукраинских граждан. Информацию радиосвязью передавал российским оккупантам.

По данным прокуратуры, он сначала способствовал непосредственному захвату территории, далее – референдуму.

"Он обеспечивал порядок на "участках", чтобы предотвратить попытки проукраински настроенных лиц помешать "выборам", - добавили в ведомстве.

Во время избрания меры пресечения подозреваемый Евгений Куцарев признал свою вину и раскаялся.

"Я осознаю, что допустил ошибку, и начинаю это понимать, вот уже последние два года пытаюсь осознать и понять, что это была действительно ошибка, и пытаюсь как-то с этим дальше жить. Это действительно была ошибка, и надо ее исправлять", - признался во время заседания задержанный на вопрос судьи о признании вины.

Мужчину взяли под стражу на два месяца, но с возможностью выхода под залог в 181 600 гривен. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Крымчанину грозит от пяти до десяти лет заключения.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, кто первым из окружения Путина начал "пиарить" "русский мир" в Крыму.