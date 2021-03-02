В Запорожье водолазы подняли из воды тело подростка, провалившегося под лед (фото и видео)

Происшествие на реке Днепр в Запорожье случилось сегодня, 2 марта, в послеобеденное время. В 14:29 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что двое детей гуляли по льду вблизи пляжа и неожиданно буквально в 20 метрах от берега провалились в воду. На помощь им поспешили ставшие очевидцами рыбаки и смогли спасти девочку 10-ти лет. Ее передали в руки медработников.

Ее 11-летний друг ушел под воду и его поиском занимались сотрудники аварийно-спасательной станции №3 городской спасательно-водолазной службы и водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Запорожской области.

Глубина реки в этом месте достигает 20 метров, а дно – илистое, однако тело не унесло и его удалось найти практически на месте ЧП.

При каких обстоятельствах дети оказались на льду – пока неизвестно. Полиция проводит расследование происшествия.

Печальных новостей в Запорожье в этот день могло быть больше. В пресс-службе регионального управления ГСЧС сообщили, что в 15:30 в ходе патрулирования акватории Каховского водохранилища в 300 м от берега спасатели заметили 3 человек, которые подавали сигналы о помощи. Выяснилось, что мужчины вышли на зимнюю рыбалку и, не рассчитав толщину льда, оказались в опасности, не в состоянии продолжать движение через хрупкий лед. Спасатели доставили их на берег на катере с воздушной подушкой Марс-700. Медпомощь отчаянным рыбакам не понадобилась.

Ранее "Телеграф" сообщал о пятикласснике, который утонул на зимней рыбалке вместе с отцом и его другом.

Фото пресс-службы ГУ ГСЧС в Запорожской области