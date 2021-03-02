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Подрыв авто с военными ВСУ на Донбассе: появились новые подробности

Подрыв авто с военными ВСУ на Донбассе: появились новые подробности
20:26 Сегодня Телеграф

Во вторник, 2 марта, в Харьковский военный госпиталь доставят военного, который был ранен в понедельник, 1 марта, в районе Павлополя в Донецкой области.

Об этом рассказал главный хирург госпиталя Сергей Шипилов.

Военный во время подрыва автомобиля получил ранения ног.

Что касается состояния бойцов, госпитализированных в госпиталь на прошлой неделе, то врач отметил, что военные имеют пулевые ранения и ранения взрывного характера.

 "Учитывая то, что двое из них потеряли частично нижние конечности, один из них требует еще плановых оперативных вмешательств. Считаем, что эти три наиболее тяжелые", - добавил он, уточнив, что сроки их лечения спрогнозировать в связи с тяжестью лечения.

Как сообщал "Телеграф", в воскресенье, 28 февраля на Донбассе в зоне проведения операции ООС несовместимое с жизнью ранение получил военнослужащий 72-ой бригады 19-летний Андрей Мирча.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Донбасс, Обстрелы, Госпитали, Война на Донбассе, подрывы.
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