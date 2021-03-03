Унижения, очереди и подвалы: в сети показали реалии жизни в Донецке и Горловке

В оккупированной Горловке (Донецкая область) боевики выставили блокпост со стороны Донецка, который практически остановил движение автотранспорта в обе стороны.

Об этом утром в среду, 3 марта, пишет журналист, представитель представитель Донецкой области в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский в своем аккаунте в Twitter.

"Русский мир - это вечные бессмысленные унижения, очереди, блокпосты, зинданы и подвалы. На въезде в Горловку со стороны Донецка в ОРДЛО стоит блокпост боевиков, где без всякого смысла накапливают очереди и заставляют людей стоять часами", - пишет журналист.

Он опубликовал несколько фотографий автомобильных очередей, образовавшихся из-за этого блокпоста.

Также Казанский опубликовал видео, в котором некто из жителей ОРДЛО возмущается блокпостом на въезде в Горловку.

"Короче, Горловка… (здесь и далее в цитате удалена вся ненормативная лексика – ред.) перекрытый какой-то город… два с половиной часа стояли на въезд, и вот – колонна на выезд, ей края нету… Походу, Горловка отделяется от "ДНР". У нас Луганск отделился от "Новороссии", Горловка отделяется от "ДНР", скоро будут вассальные государства", - говорит автор съемки.