40 минут пытались вернуть к жизни: в Киеве произошла смертельная авария (фото, видео)

В среду, 3 марта, в Киеве на Березняках, на улице Юрия Шумского, произошло ДТП, в котором, несмотря на все старания врачей вернуть мужчину к жизни не удалось, погиб водитель.

Об этом сообщают в соцсетях.

Так, в какой-то момент во время водитель потерял сознание за рулем Chevrolet, вылетел на встречную полосу и врезался в BMW. Медики в течение 40 минут пытались реанимировать мужчину, но их старания успехом не увенчались. Водитель умер на месте.

"Человек без сознания на асфальте раздетый, реанимируют медики. Похоже на лобовое столкновение", - написали в Telegram-канале "Ху*вый Киев", где опубликовали видео реанимационных мероприятий врачей. Умершему мужчине было 62 года.

Как сообщают "Вартові Експресо", по словам водительницы BMW, она заранее увидела, что на нее хаотично движется автомобиль, поэтому она "сдала" назад, но избежать столкновения не удалось. Свидетели вызвали скорую помощь, а в это время вытащили водителя Chevrolet и пытались оказать ему помощь на месте.

Водитель BMW значительных травм не получила. Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, на месте образовалась приличная пробка.

Как сообщал "Телеграф", вечером 1 марта в Харькове на Холодной горе произошло ДТП: водитель такси въехал в столб, который упал на пассажирский автобус.

А 28 февраля в Киеве на Надднепрянском шоссе возле станции метро "Выдубичи" произошло ДТП: легковушка насмерть сбила пешехода.