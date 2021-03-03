Не нашел дома еды и избил сожительницу до смерти: детали и фото с места ЧП под Одессой

Под Одессой, в Черноморске, мужчина избил до смерти свою супругу из-за отсутствия еды в холодильнике.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Вернувшись вечером домой, мужчина беспощадно избил 54-летнюю женщину, когда та не призналась, куда делись некоторые продукты.

Когда женщина была в сознании, супруг положил ее спать, а на утро она уже была мертва. Мужчина сам вызвал полицию.

Прибывшие на место ЧП правоохранители выяснили, что мужчина был не единожды судим. Когда убивал супругу, был зверски пьян. Если его вина будет доказана, ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал "Телеграф", в среду, 20 января, в Одессе мужчина совершил двойное зверское убийство.

А 16 января в Одесской области, в Измаиле нашли повешенной на дереве 16-летнюю Анастасию Елисееву, которая накануне в пятницу, 15 января ушла из дома.