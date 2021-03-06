Появилось видео момента, как патрульная полиция угодила в смертельную аварию под Одессой

Появилось видео момента ДТП с участием автомобиля патрульных на трассе "Киев-Одесса" неподалеку от поселка Дачное в пятницу, 5 марта.

Кадры опубликовали в Telegram-канале Х**вая Одесса.

На кадрах видно, как машина патрульных полицейских пытается совершить разворот на безлюдной трассе, чтобы припарковаться рядом с коллегами, чем автомобиль стоит припаркованным "в кармане". В тот момент, когда авто практически развернулось, в него на скорости врезается Hyundai Sonata. Удар, судя по кадрам, был достаточно сильный, поскольку авто полицейских откинуло. К месту тут же подбежали другие полицейские и начали оказывать помощь.

Напомним, в результате этой аварии погиб пассажир Hyundai, водитель и еще двое пассажиров получили травмы. На данный момент полицейских, попавших в аварию на служебном авто, отстранили от исполнения обязанностей.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что скорость Hyundai была около 120-150 км/ч.