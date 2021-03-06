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Суббота, 06.03.2021
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Под Днепром произошло масштабное ДТП с фурами: один водитель погиб, еще двое пострадали (фото)

Под Днепром произошло масштабное ДТП с фурами: один водитель погиб, еще двое пострадали (фото)
Обновлено 10:47 Сегодня Телеграф фото: ГСЧС Украины

В субботу, 6 марта, в Новомосковском районе Днепропетровской области произошло масштабное ДТП с участием "тяжеловесов" - Volvo FL7 та "ГАЗель", в результате чего один человек погиб, еще двое получили травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Так, около шести утра, на трассе "Харьков-Симферополь", произошла авария с участием двух грузовиков.

Смертельное ДТП под Днепром 6 марта

Удар был настолько сильным, что все трое людей, которые оказались внутри автомобилей, оказались заблокированными в них.

Смертельное ДТП под Днепром 6 марта

Спасатели с помощью специальных инструментов помогли пострадавшим выбраться из железного "плена" - двух пострадавших – 1998 и 1999 годов рождения и еще одного водителя, 1956 года рождения, погибшего на месте.

Смертельное ДТП под Днепром 6 марта

Как сообщал "Телеграф", ранее появилось видео момента смертельной аварии с машиной патрульных под Одессой.

Также в субботу утром, 6 марта, на Гостомельском шоссе под Киевом произошла авария, где двое человек, погибли, еще трое ранены.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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ДТП, Днепропетровская область, Погибшие, Фото, Фуры, Новомосковский район.
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