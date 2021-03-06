Все началось из-за песни Высоцкого: избитый музыкант открыл детали языкового скандала во Львове

В Украине разгорелся скандал вокруг избиения во Львове уличного музыканта, который в центре города исполнял песни на русском языке.

Пострадавший солист группы Максим Витошинский рассказал "Стране" о том, как это произошло.

"Парень с девушкой заказали у нас песню Высоцкого про Одессу. На русском. Я песню спел. После этого ко мне подошла эта девушка и начала предъявлять претензии", - сказал он.

По его словам, девушек возмутило, что он поет на русском языке в центре города. Витошинский говорит, что он озвучил это в микрофон и люди его поддержали.

Затем, по его словам, девушки начали снимать его на камеры и заявили, что тот нарушает мораторий на русскоязычный культурный продукт, введенный во Львове в 2018 году.

"Они сказали, что я москаль. Я ответил, что я русскоязычный украинец. А мой дедушка, Роман Зенонович Витошинский, - народный артист Украины", - сказал музыкант.

После нападения неизвестных, мужчина более всего жалеет об уничтоженной гитаре. Помимо того пострадали колонки, камера, усилитель, микрофон и другой инвентарь.

Несмотря на произошедшее, Витошинский говорит, что намерен продолжать петь русскоязычные песни, так как убежден, что претензии к нему не имеют законного обоснования.

"Я специально после этого случая перечитал все законы и мораторий Львовского облсовета на русскоязычный продукт, изучил гражданский кодекс. И согласно ему, я могу писать стихи и петь песни на том языке, на каком хочу", - сказал он, добавив, что львовский мораторий нарушает права человека.

Помимо того, он сказал, что подал заявление в полицию на организацию "Сокол". По его словам, члены этой организации неоднократно нападали на уличных музыкантов и, что подобное случалось уже "три или четыре раза".

Что касается девушки, то Витошинский не видит смыла писать на нее заявление.

"Она же нас не била, били ее товарищи", - сказал он.

Как сообщалось ранее, шум вокруг музыкантов подняла пользователь Инстаграма natalia.markevych, которая требовала прекратить исполнение песен на языке агрессора. Она снимала происходящее на видео.