Скачать
Воскресенье, 07.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги дня 6 марта: ухудшение ситуации с коронавирусом, ДТП с украинцами в Польше
Итоги дня 6 марта: ухудшение ситуации с коронавирусом, ДТП с украинцами в Польше
Пионтковский рассказал, как Россия готовится к полномасштабной войне против Украины
Пионтковский рассказал, как Россия готовится к полномасштабной войне против Украины
Авария с украинцами в Польше: очевидцы рассказали о последних минутах накануне трагедии
Авария с украинцами в Польше: очевидцы рассказали о последних минутах накануне трагедии
Коломойскому конец: почему Зеленский поддержал удар США по украинскому олигарху
Коломойскому конец: почему Зеленский поддержал удар США по украинскому олигарху

В Киеве посреди улицы зарезали женщину: первые детали и видео

В Киеве посреди улицы зарезали женщину: первые детали и видео
08:28 Сегодня Телеграф

В Дарницком районе Киева на улице Бажана в ночь на воскресенье, 7 марта, во дворе жилого дома обнаружили тело неизвестной без признаков жизни.

Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба полиции Киева.

"Наряд полиций, который прибыл по адресу, обнаружил тело женщины с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.

В правоохранительном ведомстве проинформировали, что по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Каких-либо других подробностей в полиции не сообщили.

Изрезал ножом и оставил умирать в горящей квартире: в Харькове мужчина устроил расправу над экс-любовницей (фото, видео)

Вместе с тем, "Информатор. Киев" на своей странице в Facebook уточняет, что тело женщины обнаружили на ул.Бажана во дворе неподалеку от станции метро "Вирлица".

Также сообщается, что при убитой при себе находилось полицейское удостоверение.

Как сообщалось, 28 февраля в Киеве на улице Любомира Гузара ударом ножом в живот был убит 33-летний отец двоих детей. Изначально его жена и теща заявили, что мужчина пришел домой и упал замертво, однако следователи выяснили неожиданные подробности. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 837

Все по теме:

Киев, Убийство, Женщина, Бажана.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Варианты без МВФ Украина даже не рассматривала: в Минфине объяснили, возможен ли дефолт
02 На шоу "Маска" раскрыли Махаона и Розу: кто скрывался под костюмами (фото, видео)
03 Авария с украинцами в Польше: очевидцы рассказали о последних минутах накануне трагедии
04 "Хабиб против Макгрегора": сеть насмешило видео "Мортал Комбата" во Львове
05 В России произошел взрыв и пожар прямо посреди реки, есть пострадавший (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Киев покинул список антилидеров по числу новых случаев коронавируса: свежая статистика по заболеваемости COVID-19
Киев покинул список антилидеров по числу новых случаев коронавируса: свежая статистика по заболеваемости COVID-19
В Киеве посреди улицы зарезали женщину: первые детали и видео
В Киеве посреди улицы зарезали женщину: первые детали и видео
Ветрено и морозно: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 7 марта
Ветрено и морозно: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 7 марта
Какой праздник 7 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 7 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь