В Киеве посреди улицы зарезали женщину: первые детали и видео

В Дарницком районе Киева на улице Бажана в ночь на воскресенье, 7 марта, во дворе жилого дома обнаружили тело неизвестной без признаков жизни.

Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба полиции Киева.

"Наряд полиций, который прибыл по адресу, обнаружил тело женщины с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.

В правоохранительном ведомстве проинформировали, что по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Каких-либо других подробностей в полиции не сообщили.

Вместе с тем, "Информатор. Киев" на своей странице в Facebook уточняет, что тело женщины обнаружили на ул.Бажана во дворе неподалеку от станции метро "Вирлица".

Также сообщается, что при убитой при себе находилось полицейское удостоверение.

Как сообщалось, 28 февраля в Киеве на улице Любомира Гузара ударом ножом в живот был убит 33-летний отец двоих детей. Изначально его жена и теща заявили, что мужчина пришел домой и упал замертво, однако следователи выяснили неожиданные подробности.