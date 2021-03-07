Убийство женщины в Киеве: названо имя погибшей полицейской

Стало известно имя женщины, найденной мёртвой во дворе неподалеку от станции метро "Вырлица" в Дарницком районе столицы. Убитая занимала должность в силовых структурах

Информацию о погибшей разместил у себя на странице в Facebook. журналист Виталий Губин.

"Женщина, труп которой в районе 4 утра сегодня обнаружили с более чем сорока ножевыми ранениями неподалеку от входа на станцию метро Вырлица на проспекте Бажана в Киеве - старший инспектор Департамента киберполиции Святослава Петрова", - отметил автор сообщения.

Судя по данным ее прошлогодней декларации, размещенным на сайте youcontrol, по состоянию на 17 марта 2020 года, погибшая была не замужем и вероятно проживала вместе с мамой, так как в качестве одного из источников дохода декларировала ее пенсию.

Отметим, что убийство произошло в ночь на воскресенье, 7 марта. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 28 февраля в Киеве на улице Любомира Гузара ударом ножом в живот был убит 33-летний отец двоих детей. Изначально его жена и теща заявили, что мужчина пришел домой и упал замертво, однако следователи выяснили неожиданные подробности.