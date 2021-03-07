Убийство полицейской в Киеве: появились важные данные о подозреваемой

Утром воскресенья, 7 марта, в Киеве неподалеку от станции метро "Вырлица" было обнаружено тело женщины, которой нанесли около 40 ножевых ранений.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Фейсбук, подозреваемая в убийстве была задержана.

"Место происшествия тщательно обследовали. Сразу опросили свидетелей и очевидцев. Благодаря слаженной работе следователей и оперативников центрального аппарата Нацполиции и полиции Киева удалось установить подозреваемую в убийстве полицейской", - заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко.

Известно также, что женщины были подругами.

В настоящее время полицейские проводят первостепенные действия для установления мотивов преступления и всех деталей.

Как сообщалось ранее, убитой оказалась старший инспектор Департамента киберполиции Святослава Петрова, о чем сообщил журналист Виталий Губин.