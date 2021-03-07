Стало известно, сколько Киев будет в "оранжевой" зон карантина

Киевляне минимум два месяца будут пребывать в в "оранжевой" зоне карантина. За это время инфраструктура города будет под особым наблюдением.

Об этом, в эфире канала "Україна 24" рассказал глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"Эта ситуация прогнозируемая, мы ждали ее неделю назад. Мы будем наблюдать оранжевую зону ближайшие два месяца в Киеве. Эта ситуация полностью нормальная для киевлян и гостей столицы ", - отметил чиновник.

По словам Рубана, будет усилен контроль над субъектами хозяйствования всех сфер бизнеса, в частности это касается развлекательных центров, фитнес-клубов и высших учебных заведений.

Глава столичной Госпродпотребслужбы сообщил, что новый штамм COVID-19, который уже циркулирует в Украине, поражает прежде всего молодежь 20-40 лет.

"Поэтому акцент по соблюдению профилактических противоэпидемических мероприятий будет делаться именно на эти категории населения", - добавил Рубан, подчеркнув, что ограничения коснутся и праздничных мероприятий по случаю 8 марта.

Отметим, медики прогнозируют снижение уровня заболеваемости Covid-19 в некоторых регионах Украины через две-три недели.