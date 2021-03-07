Больной коронавирусом основатель сообщества о ЧП в Киеве показал условия в Александровской больнице

Заразившийся коронавирусом основатель сообщества dtp.kiev.ua Влад Антонов провел небольшой "подпольный эфир" из Александровской больницы, где он лечится от COVID-19.

На кадрах, обнародованных в его паблике в Facebook, Антонов показал какие условия в больнице, где лечат инфицированных.

По его словам, несмотря на "историчный внешний вид" заведения, внутри все выглядит, как после недавнего ремонта.

Также он рассказал, что чувствует себя хорошо, идет на поправку и надеется на следующей неделе уже оказаться дома.

"Кормят очень хорошо, три раза в сутки. Не успеваешь даже проголодаться", - сказал он.

Напомним, Киев попал в "оранжевую зону" карантина 6 марта.

Глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан предположил, что в "оранжевой зоне" столице придется пребывать минимум два месяца.