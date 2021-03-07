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Больной коронавирусом основатель сообщества о ЧП в Киеве показал условия в Александровской больнице

Больной коронавирусом основатель сообщества о ЧП в Киеве показал условия в Александровской больнице
Обновлено 19:32 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Заразившийся коронавирусом основатель сообщества dtp.kiev.ua Влад Антонов провел небольшой "подпольный эфир" из Александровской больницы, где он лечится от COVID-19.

На кадрах, обнародованных в его паблике в Facebook, Антонов показал какие условия в больнице, где лечат инфицированных. 

По его словам, несмотря на "историчный внешний вид" заведения, внутри все выглядит, как после недавнего ремонта. 

Также он рассказал, что чувствует себя хорошо, идет на поправку и надеется на следующей неделе уже оказаться дома. 

"Кормят очень хорошо, три раза в сутки. Не успеваешь даже проголодаться", - сказал он. 

Напомним, Киев попал в "оранжевую зону" карантина 6 марта. 

Глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан предположил, что в "оранжевой зоне" столице придется пребывать минимум два месяца. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Киев, Коронавирус, Covid-19, Александровская больница, Владислав Антонов.
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