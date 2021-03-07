Больных коронавирусом будут сортировать: на Буковине предупредили о последствиях праздничных вечеринок

Заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак пригрозила жителям Буковины "сортировкой" больных COVID-19.

Об этом она заявила во время прямого эфира на своей странице в Фейсбук.

Гусак обратила внимание на то, что в области заняты уже 63% коек, но не смотря на то, что были введены ограничения "красной зоны", местные жители все равно продолжают проводить громкие закрытые вечеринки.

Из-за этого она пригрозила введением плана "Б", которым предусмотрено, что пациентов начнут сортировать, а медицинская помощь будет оказываться не всем.

Она напомнила, что подобное уже было в Италии в марте-апреле 2020 года. Вместе с тем о чем-то подобном уже говорят в Закарпатской области.

"Пожалуйста, немного больше обращайте внимания на свою совесть. И если вы не бережете себя, то поберегите других", - сказала Гусак.

Напомним, Черновицкая область перешла в "красную зону" карантина с 1 марта. Вследствие чего местные предприниматели вышли под горсовет с требованием разрешить им продолжать работать.