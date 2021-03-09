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В Киеве пьяный маршрутчик возил пассажиров на сломанном автобусе (фото)

В Киеве пьяный маршрутчик возил пассажиров на сломанном автобусе (фото)
Обновлено 15:02 Сегодня Телеграф

В Киеве во вторник, 9 марта, утром экипаж патрульной полиции заметил неисправный автобус "Богдан", который осуществлял перевозку пассажиров, а во время общения с водителем инспекторы обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева на своей странице в соцсети Facebook.

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"Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте. Результат 0,82 промилле, что в 4 раза превышает допустимый уровень.

маршрутчик_алкотест_1

Согласно информации, водителя отстранили от управления.

маршрутчик_алкотест_2

Патрульные составили на него протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и постановление по ч. 2 ст. 121 (Управление водителем транспортным средством, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров, которое имеет неисправности) КоАП.

Как сообщалось, в Киеве водитель маршрутки попался с наркотиками.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Киев, Полиция, Водитель, Маршрутка, Алкогольное опьянение, Неисправность.
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