В Киеве пьяный маршрутчик возил пассажиров на сломанном автобусе (фото)

В Киеве во вторник, 9 марта, утром экипаж патрульной полиции заметил неисправный автобус "Богдан", который осуществлял перевозку пассажиров, а во время общения с водителем инспекторы обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева на своей странице в соцсети Facebook.

"Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте. Результат 0,82 промилле, что в 4 раза превышает допустимый уровень.

Согласно информации, водителя отстранили от управления.

Патрульные составили на него протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и постановление по ч. 2 ст. 121 (Управление водителем транспортным средством, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров, которое имеет неисправности) КоАП.

Как сообщалось, в Киеве водитель маршрутки попался с наркотиками.