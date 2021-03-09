Заковали в ошейник со сломанным замком: девушка застряла в квест-комнате в Киеве (фото)

В понедельник, 8 марта в Киеве произошло ЧП: девушка оказалась в "заложниках" квест-комнаты из-за сломанного замка.

Об этом сообщили в Фейсбуке столичной службы спасения.

Согласно предоставленным данным, киевлянка по задумке сюжета квест-комнаты была прикована к ошейнику, и по ходу квеста должна была освободиться из него, но замок в нем оказался разбит.

Так, чтобы освободить "заложницу" квест-комнаты на место были вызваны спасатели киевской службы спасения.

Фото той самой киевлянки, застрявшей в квест-комнате:

Стоит напомнить, что в тот же день, 8 марта, на Ровенщине 4-х месячный младенец погиб из-за кота, который заснул на нем.