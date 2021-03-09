"Знаем мы такие квесты": застрявшая в ошейнике киевлянка нарвалась на критику в сети

В Киеве 8 марта спасателям пришлось выехать на вызов, чтобы освободить закованную в ошейник девушку.

Как выяснилось, девушка проходила квест, согласно сюжету которого оказалась с ошейнике и должна была из него освободиться. Но игра сорвалась, так как замок вышел из строя.

Поэтому освобождать "заложницу" пришлось работникам киевской службы спасения.

Новость разлетелась по сети и вызвала у комментаторов лишь негодование и насмешки:

Как сообщалось ранее, в Киеве 19-летняя жительница вызвала такси, но перепутала машины и села к незнакомцам. Злоумышленники вывезли девушку за город и изнасиловали.

Одного из причастных задержали, теперь ему светит от 7 до 12 лет тюремного заключения. Второго насильника в настоящее время ищет полиция.