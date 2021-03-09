Мизерные пенсии ни при чем? Выяснились обстоятельства поджога здания Пенсионного фонда в Одессе

Против женщины, которая утром вторника в Одессе подожгла дверь пенсионного фонда, открыто дело. Происшествие произошло около 7 часов утра на Ришельевской улице.

Об этом пишет пресс-служба полиции области.

Там указано, что 54-летняя женщина облила дверь учреждения легковоспламеняющейся жидкостью. В результате пожара была повреждена нижняя часть двери.

Примечательно, что изначально в СМИ заявили о том, что одесситка пошла на это из-за низкой пенсии, однако в Украине пенсионный возраст для женщин составляет 59,6 лет, а с апреля и вовсе будет повышен до 60-ти.

"С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства, а сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - сообщают в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Как сообщалось ранее, в Киеве экипаж патрульной полиции заметил неисправный автобус "Богдан", который осуществлял перевозку пассажиров, а во время общения с водителем инспекторы обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения.