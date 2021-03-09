Виноват "блэкаут"? На Донетчине "заминировали" офис предприятия, закрутившего газовый вентиль на область (фото)

Во вторник, 9 марта, "заминировали" офис горгаза в Краматорске, где расположено и представительство "Донецкоблгаза", который отключил от голубого топлива объекты "Донецктеплокоммунэнерго" в субботу, 6 марта, в результате чего обесточенными оказались около 60 котелен по всей области, а без отопления более 700 жилых домов, 39 детсадов и школ и 4 больницы.

Как сообщила пресс-офицер Краматорского райотдела полиции Валерия Осипец, информация о "минировании" административных зданий на улице Южной поступила в Краматорск из Киева с утра.

Уже к вечеру вторника стало известно, что взрывоопасных предметов на месте ЧП взрывотехники не нашли.

"Админздание горгаза, другие сооружения по этому адресу и прилегающую территорию обследовали взрывотехники и кинологи со служебными собаками. Угрозы не обнаружено", - уточнили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Сейчас правоохранители устанавливают личность "минера". Работу городского горгаза и офиса "Донецкоблгаза" после проверки восстановили.

Отметим, о том, что Донецкая область остается без тепла стало известно 6 марта. Уже к вечеру этого же дня (по данным на 22.00, - Авт.) удалось запустить котельные в нескольких городах области - в Славянске (№№6,12), в Лимане (№4, 10), в Волновахе, в Краматорске и других населенных пунктах области (всего 19, - Авт.). На данный момент газоснабжение на область восстановлено полностью.

Как сообщал "Телеграф", ранее из-за остановки котелен в Донецкой области из-за отсутствия газа, в полиции открыли уголовное производство по факту самоуправства со стороны "Донецкоблгаза".