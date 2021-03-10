Зверское убийство инспектора полиции в Киеве: открылись новые детали рокового вечера

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16:00 Сегодня Телеграф

Старший инспектор киберполиции Святослава Петрова, убитая подругой в ночь на 8 марта, договорилась о встрече с ней и ее кумой. Адвокаты обвиняемой озвучили новые подробности.

Об этом на своей странице в facebook сообщает сообщество "dtp.kiev.ua".

По их информации Святославу Петрову пригласила подруга Юля. Именно ее подозревают в убийстве. Также в женской компании присутствовали кума подозреваемой.  Между Петровой и кумой ее подруги возник конфликт.

"Адвокат подсудимой заявляет, что убитая первая напала на женщину, потому обвиняемой в убийстве пришлось защищаться. Прокуратура же отметила, что трудно назвать самозащитой нанесение по телу жертвы более 40 ударов ножом и бутылкой", - пишут авторы сообщества.

Уточним, что подозреваемая отправлена на два месяца в Киевское СИЗО. Дома у нее осталось двое детей.

Напомним, в Министерстве внутренних дел рассказали из-за чего произошло зверское убийство сотрудницы киберполиции в Киеве. По словам Антона Геращенко, это было убийство на почве ревности.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Киев, Убийство, Киберполиция.
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