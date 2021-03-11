Прославившуюся "королевскую" уборную в вузе Киева запретили снимать: детали конфуза

Торжественно открытую 10 марта уборную в одном из киевских вузов не захотели показывать журналистам.

Об этом сообщили ТСН.

Согласно предоставленным данным, руководство учебного учреждения ответило отказом на просьбу журналистов показать новый туалет. По их словам, в такой "славе" они не нуждаются.

В то же время впечатлениями поделились студентки вуза. С их слов в уборной стоят зеркала с подсветкой и хорошие замки. Внутренние цвета "королевской" уборной бежевые и молочные.

Поскольку у многих людей появился интерес к туалету, его на время закрыли "возможно для уборки", - рассказали ученицы вуза.

Стоит напомнить, что это не единственный случай с подобными абсурдными торжествами, около года назад в Харьковском зоопарке планировали построить здание туалета почти за 17 млн гривен. А около двух с половиной лет назад на Харьковщине, в одном из сел торжественно открыли остановку и место для сбора отходов, при том, что в населенном пункте нет дороги и автобусы туда не ходят.