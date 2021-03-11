В Запорожской области - скандал из-за смерти 5-месячного ребенка: младенец жил в хозпостройке без отопления

Внимательные к всеукраинским новостям читатели подметили, что в последнее время участились трагические происшествия, связанные с маленькими детьми. В большинстве случаев гибнут ребятишки из малообеспеченных, неблагополучных семей, где им не уделяется должного внимания. Очередной случай произошел 10 марта в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Правоохранителям о смерти ребенка сообщили медики, а уже те обнаружили, что пятимесячный мальчик умер в доме без электроснабжения и отопления. Условия, в которых рос малыш и его старшая сестренка, не могут не поражать.

«Во время проведения осмотра места происшествия сотрудники полиции установили, что погибший мальчик жил с матерью и двухлетней сестрой в хозяйственной постройке, которую недавно сняла 28-летняя женщина, переехав из города Энергодара. Она нигде не работала, на учете службы по делам детей Каменка-Днепровской территориальной общины не находилась. Проживала семья при отсутствии электроснабжения и отопления, в условиях полной антисанитарии», – так прокомментировала ситуацию начальник ювенальной превенции ГУНП в Запорожской области Ольга Зинченко.

Как объяснила полицейским мать ребенка, накануне вечером она ходила к соседке на стрижку волос. С собой, с её слов, взяла 3 литра пива, а дома ее не было около двух с половиной часов. Все это время малыши оставались дома одни, в неблагоустроенном жилище. В хозпостройке – печное отопление, но тепло поддерживается не углем и не дровами, а ветками. Комнатушку перед своим уходом мама отапливала буквально полчаса.

Меж тем, соседка рассказала на камеру, что пива было больше: "три двушки взяли".

Когда родительница вернулась, сын был жив, а ранним утром она обнаружила его мертвым.

Двухлетнюю девочку отвезли в больницу для проведения полного медицинского обследования. Ее дальнейшей судьбой займется служба по делам детей Каменско-Днепровской территориальной общины. Примечательно, что мама даже затруднилась сказать, один ли и тот же отец у ее детишек.

Причину смерти младенца еще предстоит выяснить судебно-медицинской экспертизе, от ее результатов зависит окончательная правовая квалификация события. Пока что, как обычно в таких случаях происходит, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Наказания по этой статье составляют от 10 до 15 лет лишения свободы.