В Киев снова перестанут пускать грузовики: когда это произойдет

На фоне ухудшения погодных условий в столицу перестанут допускать крупногабаритный транспорт.
Об этом пишет "Киевская служба спасения" в Фейсбук.
"12 марта с 17:00 въезд крупногабаритного транспорта в город Киев будет ограничен в связи с погодными условиями", - сказано в сообщении.
В связи с этим водителей грузовиков призвали заранее учесть эту информацию и сформировать маршруты в объезд Киева.
Как сообщалось ранее, 12 марта атмосферный фронт принесет в большинство областей Украины снег, мокрый снег, метели, налипание мокрого снега.
На выходные же синоптики прогнозируют потепление до +7...+9 градусов. Однако потепление в ряде регионов будет сопровождаться дождливой погодой.