В Киев снова перестанут пускать грузовики: когда это произойдет

На фоне ухудшения погодных условий в столицу перестанут допускать крупногабаритный транспорт.

Об этом пишет "Киевская служба спасения" в Фейсбук.

"12 марта с 17:00 въезд крупногабаритного транспорта в город Киев будет ограничен в связи с погодными условиями", - сказано в сообщении.

В связи с этим водителей грузовиков призвали заранее учесть эту информацию и сформировать маршруты в объезд Киева.

Как сообщалось ранее, 12 марта атмосферный фронт принесет в большинство областей Украины снег, мокрый снег, метели, налипание мокрого снега.

На выходные же синоптики прогнозируют потепление до +7...+9 градусов. Однако потепление в ряде регионов будет сопровождаться дождливой погодой.