Спасатели удивили рассказом о найденных в Карпатах туристах, которые не теряли ориентир и не нуждались в помощи

Украинские спасатели организовали поисковую операцию группы туристов, которые пошли в Карпаты и, как оказалось, не нуждались в помощи. Поводом для организации поисков стало то, что туристы из Киева не предупредили о своем походе спасательную службу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Facebook.

Так, 12 марта в 10:45 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Карпатах заблудилась группа из пяти человек. Звонила обеспокоенная мать одного из туристов, которая рассказала, что с ее сыном уже пятые сутки нет связи.

Спасатели тут же организовали поиски туристов, поскольку те, "не зарегистрировались в спасательном подразделении перед выходом в горы".

В 14:20 закарпатские спасатели встретили данную группу туристов. Как выяснилось, они не теряли ориентир и не нуждались в помощи.

В сети бурно отреагировали на инцидент с организацией поисковой операции для туристов, которые не терялись.

"Слабоумие и отвага", "То есть если я завтра позвоню в ГСЧС и скажу что я троюродный племянник снежного человека вы тоже поскачете пахать Карпаты?", "ГСЧС Украины скажите пожалуйста, на основании какого закона Украины было ограничено свободу ни в чем не повинных, свободных законопослушных граждан Украины? Или закон Украины они нарушили, и согласно какой статье какого кодекса были задержаны?", "Есть еще одно мнение я 40 лет хожу по Карпатам и теперь вдруг захотелось куда пройтись начну звонить в МЧС .....для меня это как то не так, хотя когда идем побродить всегда, кто-то кроме на нас знает об этом", - пишут в сети.

Отметим, что такая оперативность спасателей действительно выглядит странно, учитывая инцидент с поиском 40-летнего туриста из Киева, который заблудился во время катания на лыжах в ночь на 14 февраля.

Как сообщал "Телеграф", ранее 17 февраля спасатели смогли найти следы потерявшегося в Карпатах киевлянина.