"Может, лучше просто стрелять по водителям?" Ночной "сюрприз" на дорогах Одессы взволновал сеть

На проезжей полосе дороги на ул.

в Киевском районе Одессы коммунальщики вывели на поверхность трубу и оставили ее в таком положении, никак не пометив.

Об этом сообщает Telegram-канал "Новости Одесса".

На опубликованном видео видно, что труба выведена на поверхность на несколько метров на встречу следованию автотранспорта. Она выходит из выкопанной коммунальщиками ямы, которую они оградили и вывесили вокруг ямы предупреждающие знаки, однако сама труба имеет черный цвет и никак не помечена.

Одесситы в комментариях негодуют, отмечая, что таким образом коммунальщики создали своими руками потенциальное место ДТП.

Как сообщалось, в Одессе женщины устроили драку в троллейбусе из-за замечания ребенку, видео происшествия попало в сеть.