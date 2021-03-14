"Может, лучше просто стрелять по водителям?" Ночной "сюрприз" на дорогах Одессы взволновал сеть

На проезжей полосе дороги на ул.
в Киевском районе Одессы коммунальщики вывели на поверхность трубу и оставили ее в таком положении, никак не пометив.
Об этом сообщает Telegram-канал "Новости Одесса".
На опубликованном видео видно, что труба выведена на поверхность на несколько метров на встречу следованию автотранспорта. Она выходит из выкопанной коммунальщиками ямы, которую они оградили и вывесили вокруг ямы предупреждающие знаки, однако сама труба имеет черный цвет и никак не помечена.
Одесситы в комментариях негодуют, отмечая, что таким образом коммунальщики создали своими руками потенциальное место ДТП.
Как сообщалось, в Одессе женщины устроили драку в троллейбусе из-за замечания ребенку, видео происшествия попало в сеть.