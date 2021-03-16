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Россия застроит оккупированный Севастополь ледовыми дворцами: стройки уже обросли скандалами - расследование (видео)

Россия застроит оккупированный Севастополь ледовыми дворцами: стройки уже обросли скандалами - расследование (видео)
01:34 Сегодня Телеграф фото: Крым.Реалии

В аннексированном Россией Севастополе оккупанты собираются построить сразу три ледовых дворца, которые будут использоваться для профессионального занятия спортом. На это выделят миллиарды рублей.

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Строительством объектов занимается ООО "Асгард". Из открытых источников известно, что основатель и директор предприятия Игорь Анацкий. Эта же фирма реконструировала набережную реки Салгир в Симферополе. Анацкий связан со строительной компанией "Консоль", основанной Владимиром Константиновым ‒ так называемым "спикером парламента Крыма".

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Отметим, что на фоне якобы благих намерений стройка сопровождается постоянными скандалами. Так, из-за строительства почти на сутки без газа осталось более 100 домов в Севастополе. В декабре 2020 года утечку газа заметили на месте строительства. Выяснилось, что ледовый дворец возводят на газовой сети. Кроме того, жителям частных домов, расположенных вплотную к строительству, строители перекрыли единственную дорогу, из-за чего возникли протесты.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что Россия готовится к размещению на оккупированном Севастополе радиолокационной станции (РЛС) "Яхрома".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Крым, Севастополь, Аннексия Крыма, Стройки, Дворцы.
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