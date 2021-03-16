Оккупантов Донецка высмеяли в стихах: "Народ там скоро весь зачахнет, а "русским миром" и не пахнет" (видео)

В оккупированном Донецке в стихах расписали ситуацию с жизнью в т.н. "республике".

Соответствующее видео обнародовано в телеграм-канале донецкого блогера под псевдонимом Черная Туфелька.

"Было бы смешно, не будь так печально", - сказано в подписи к видео.

"Там на невиданных дорожках

следы невиданных зверей.

Там "ополченцы" да без ножек,

дома без окон, без дверей

Там лес и дом кретинов полный,

там о заре никто не помнит.

Там пара витязей прекрасных

одной ногой в могиле ясно,

еще и с головой пустой.

По Украине твари ходят

и х*ень про "русский мир" заводят.

Народ там скоро весь зачахнет,

а "русским миром" и не пахнет.

Там на невиданных дорожках

никем не признанной дыры

живут России патриоты

живут до часу, до поры.

Там старый дед с совковой бабкой

мечтают об СССР,

Кисель-ТВ смотря украдкой

и зная, что получат х*р.

Там ходят пропитые бабы,

там вместо ржи посажен "план".

Там нет дорог, одни ухабы,

как не алкаш, так наркоман.

Там "ополченец" выпив водки

пленяет грозного царя.

Сосед соседа за бутылку

сдает России втихаря.

Когда там нах*ен все зачахнет?

Там "русский мир", дер**ом там пахнет", - говорит девушка на видео.

Как сообщалось ранее, российская военная агрессия против Украины лишила Донбасский регион десятки миллиардов долларов.