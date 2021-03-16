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Под Киевом людей с самого утра переполошил сильный взрыв: что известно (фото)

Под Киевом людей с самого утра переполошил сильный взрыв: что известно (фото)
08:11 Сегодня Телеграф Київ Оперативний

 

В Боярке (Киевская область) на ул.Королюка во вторник, 16 марта, рано утром произошел сильный взрыв, повредивший забор частного домовладения и близлежащие автомобили.

Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" на странице в соцсети Facebook во вторник утром.

"Сильный взрыв под Киевом в Боярке на ул.Королюка: большая воронка, повреждены авто рядом, люди вроде не пострадали, на место едут ПП (Патрульная полиция – ред.) и СОГ (следственно-оперативная группа – ред.)", - говорится в опубликованном в 5:28 вторника сообщении.

В публикации отмечается, что пока неизвестно, что именно взорвалось, "но это не граната".

 Боярка_взрыв_фото

Вместе с тем, Telegram-канал "Київ Оперативний" также сообщает об отсутствии пострадавших и уточняет, что в результате взрыва были повреждены два припаркованных автомобиля и забор частного дома.

На канале также опубликованы несколько фотографий с места происшествия, на некоторых из которых видны повреждения, причиненные взрывом автомобилю, а также внушительную воронку в земле, предположительно, образовавшуюся в результате взрыва.

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Какой-либо информации по поводу ЧП от правоохранителей пока не пост упало.

Как сообщалось, 9 марта на таможне под Харьковом взорвалась и сгорела фура, пострадал водитель.

В городе Бердянск 10 марта произошло ЧП: утром в одном из многоэтажных домов произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, еще один сильно пострадал.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Взрыв, Боярка, Воронка, Повреждения.
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