Завели дело об убийстве: вскрылись детали утреннего взрыва под Киевом

В результате утреннего взрыва на ул.Королюка в Боярке (Киевская область) пострадал человек, предполагают правоохранители и расследуют ЧП по статье "Умышленное убийство".

Об этом во вторник, 16 марта, сообщает Полиция Киевской области.

"По результатам осмотра места происшествия с участием судебно-медицинских экспертов, от взрыва, вероятно, пострадал один человек. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве информировали, что предварительно пострадавших не было.

По данным правоохранительного ведомства, в результате взрыва повреждены трансформатор, линии электропередач, 4 автомобиля, окна и заборы 5 ближайших домов. Образовалась воронка. Сейчас коммунальщики восстанавливают электроснабжение и ликвидируют последствия взрыва.

Вместе с тем, интернет-издание "Страна.UA" со ссылкой на свои источники пишет, что в результате взрыва есть погибший.

"Погиб мужчина – его тело разлетелось на 200-300 метров. Прямо на огороды и улицу. На месте сейчас около 50 человек работают", - рассказал местный житель.

Также пользователь YouTube "Денис Одесса" во вторник утром опубликовал видео с места взрыва, на котором видны последствия и причиненные разрушения, а также разбросанные по всей округе куски синей ткани, кровавые пятна.

Как сообщалось, в городе Бердянск 10 марта произошло ЧП: утром в одном из многоэтажных домов произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, еще один сильно пострадал.